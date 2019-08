Esordio agrodolce per la Roma: 3-3 col Genoa con molti rimpianti

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo tempo scoppiettante tra Roma e Genoa all’Olimpico. Vantaggio giallorosso con Cengiz Under dopo appena 6’ ma al 16’ i rossoblù trovano subito il pari con Pinamonti, servito alla perfezione da Romero con una sponda aerea. Al 31’ capitolini di nuovo avanti con uno splendido gol di Dzeko: azione personale del bosniaco che ha saltato con un tunnel Zapata e si è poi portato il pallone sul destro battendo Radu. A una manciata di minuti dall’intervallo calcio di rigore trasformato poi da Criscito per il 2-2, con l’ingenuo Juan Jesus che ha affossato Pinamonti in area di rigore non lasciando dubbi a Calvarese nell’assegnazione del penalty, con le due squadre che sono andate dunque negli spogliatoi sul risultato di parità.

Cecchino Kolarov - Il secondo tempo è iniziato poi sulla falsariga del primo, con la Roma che si è portata subito in vantaggio. Questa volta è stato Kolarov a trovare il gol su calcio di punizione, confermandosi un vero e proprio cecchino dalla distanza: palla che dopo aver battuto sulla traversa è entrata in porta di pochi centimetri, con Calvarese aiutato dalla tecnologia nell’assegnazione del 3-2. Nei minuti successivi, fino al 60’, giallorossi ancora pericolosi con Kluivert e Dzeko ma senza trovare la via della rete.

Terzo pareggio - Quando la Roma pensava di aver finalmente incanalato la partita sui giusti binari è arrivato però un altro blackout difensivo che ha portato al 3-3 di Kouame. Lancio millimetrico di Radovanovic per Ghiglione che ha servito alla perfezione l’ivoriano solo in area di rigore a causa del ritardo di Florenzi. Anche in questo caso Pau Lopez non ha potuto fare niente e il Genoa per la terza volta nella serata è riuscito a riagguantare il pareggio.

Girandola di sostituzioni - Con la stanchezza che inevitabilmente iniziata ad arrivare sia da una parte che dall’altra Fonseca e Andreazzoli hanno cambiato molto nella ripresa. Prima l’esordio di Mancini che ha preso il posto di un disastroso Juan Jesus, poi gli ingressi in campo di Pastore ed El Yamiq che hanno sostituito rispettivamente Kluivert e Barreca, mentre al 78’ è stato il turno di Florenzi che ha lasciato il posto all’altro esordiente giallorosso Zappacosta. All’85’ spazio anche a Pandev, fuori Pinamonti.

Squadre stanche - Nel finale poca lucidità sia dall’una che dall’altra parte con la Roma che ha provato a fare la partita senza però essere quasi mai pericolosa se non con Cristante, servito in profondità da Dzeko ma fermato da Radu in uscita. Al 93’ giallorossi vicinissimi al vantaggio con Zappacosta che non è riuscito però a impattare la palla a pochi metri da Radu che aveva respinto corto dopo un tiro di Pellegrini. Ultima occasione di una partita che non ha fatto certo annoiare l’Olimpico.

