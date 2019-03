Euro 2020, gruppo J: la vetta è solo dell'Italia. Pjanic, gol ed espulsione

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia fa sei gol nella serata di Parma contro il Liechtenstein e festeggia il primato nel raggruppamento J dopo due gare disputate, in virtù del pareggio emerso nella sfida tra Bosnia e Grecia che - di fatto - non ha eletto la principale rivale degli azzurri per il prosieguo delle qualificazioni all'Europeo itinerante. Tra le file della Bosnia rete dello juventino Pjanic, poi espulso a gara in corso. Prima gioia per la Finlandia, dopo il ko di sabato contro l'Italia di Mancini.

I risultati di serata:

Italia-Liechtenstein 6-0 - 17' Sensi, 32' Verratti, 35' rig. Quagliarella, 45' rig. Quagliarella, 70' Kean, 77' Pavoletti.

Bosnia-Grecia 2-2 - 10' Visca (B), 15' Pjanic (B), 64' rig. Fourtounis (G), 85' Kolovos (G).

Armenia-Finlandia 0-2 - 14' Jensen, 78' Soiri.

La classifica del gruppo J dopo due turni:

Italia 6

Grecia 4

Bosnia 4

Finlandia 3

Armenia 0

Liechtenstein 0