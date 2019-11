© foto di Imago/Image Sport

17 squadre hanno aritmeticamente ottenuto il pass per Euro 2020. Ancora tre posti disponibili mentre gli ultimi quattro slot saranno assegnati attraverso la Nations League. Questo è lo scenario provvisorio delle fasce di sorteggio (in neretto le squadre già qualificate). Decisivi questi ultimi due giorni, con Francia, Spagna e Germania che si giocano due posti disponibili come testa di serie: i campioni del Mondo hanno completato il loro percorso e devono sperare in un passo falso dei teutonici (in casa contro l'Irlanda del Nord) e degli iberici (in casa contro la Romania). In caso di successo di entrambe la selezione di Deschamps scenderà clamorosamente in seconda fascia.

Teste di serie

INGHILTERRA

BELGIO

ITALIA

UCRAINA

FRANCIA

GERMANIA

Seconda fascia

SPAGNA

CROAZIA

POLONIA

DANIMARCA

RUSSIA

PORTOGALLO

Terza fascia

TURCHIA

OLANDA

AUSTRIA

REPUBBLICA CECA

SVIZZERA

SVEZIA

Quarta fascia

FINLANDIA

UNGHERIA