Euro 2020, solo due 'laziali' sicuri: in tre faranno i play off

C’è chi già si immagina a centrocampo, a cantare a squarciagola l’inno della nazionale prima di iniziare a giocare. Chi - al momento - può solo sognarlo e sperare di convincere i rispettivi ct fino alla fine. Poi c'è chi per accedere a Euro 2020 dovrà passare per i play off e infine chi sa già che gli Europei se li guarderà da casa, mentre sarà in vacanza. Immobile ed Acerbi rappresentano il primo gruppo. Loro due, perni della Lazio di Inzaghi, sono gli unici biancocelesti che a oggi sono sicuri di partecipare alla competizione itinerante di quest'estate. Mancini punterà su di loro: l’attaccante si giocherà fino alla fine il posto con Belotti, superato per gol in nazionale dopo la doppietta di lunedì con l’Armenia (10 a 9). Il difensore ad oggi è il titolare accanto a Bonucci, ma il ct aspetta il recupero di Chiellini che dovrebbe tornare a marzo e riprendersi il posto per formare la coppia della Juventus.

Chi spera - Discorso diverso per Lazzari e Luis Alberto. Il primo, arrivato a Roma in estate dalla SPAL, sogna di essere chiamato da Mancini. Il ct l’ha convocato una volta soltanto, nel settembre 2018, poi mai più. Servirà un impresa a Lazzari per entrare nella lista finale, ma nulla è impossibile, specie se dovesse portare la Lazio in Champions. Luis Alberto è tornato nel giro della ‘Roja’ nella sosta di ottobre, anche se non ha trovato spazio contro Norvegia e Svezia. Nell’ultima tornata di convocazioni non è rientrato, perché la concorrenza è folta, ma lo avrebbe meritato. Sta giocando su livelli altissimi, è primo in Italia nella classifica assist (8) e secondo in Europa soltanto a De Bruyne (9). Per lui vale lo stesso discorso per Lazzari: deve trascinare la Lazio in Champions per convincere il ct della Spagna Moreno.

Tra Playoff e vacanze - Terzo caso quello di Vavro (Slovacchia), Berisha (Kosovo) e Milinkovic (Serbia), che prima di vedere Euro 2020 dovranno scalare l'ultima montagna rappresentata dai play off. A questi vi parteciperanno le terze classificate nei gironi di qualificazione, più le vincitrice dei rispettivi gruppi di Nations League: il sorteggio, in programma il 22 novembre, stabilirà i 4 gruppi da 4 squadre che tra il 26 e 31 marzo si giocheranno gli ultimi 4 slot disponibili. Infine, tra i laziali in orbita con le proprie nazionali europee, troviamo quelli che già sanno di andare in vacanza: ovvero Strakosha e Marusic, che non si sono qualificati rispettivamente con Albania e Montenegro.