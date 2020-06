Euro Under 21, stravolto il format per il 2021. Il ct Nicolato: "Avventura con tante incognite"

vedi letture

La fase finale del Campionato Europeo Under 21 si disputerà dal 31 maggio al 6 giugno 2021 e farà quindi da prologo la prossima estate a UEFA EURO 2020, il torneo continentale posticipato di un anno a causa dell’emergenza COVID-19. Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato oggi un nuovo format rispetto a quello previsto che, per la prima volta nella storia del torneo, avrebbe portato alla Fase Finale 16 squadre e non più 12 come in Italia nel 2019. Le qualificazioni attualmente in corso si concluderanno tra settembre e novembre 2020; alle vincitrici dei nove gironi e alle cinque migliori seconde classificate si uniranno le nazionali dei due paesi ospitanti, Ungheria e Slovenia, per una fase a gironi con quattro gruppi da quattro squadre che si svolgerà dal 24 al 31 marzo 2021. Le vincitrici dei gruppi e le seconde classificate si qualificheranno quindi per il torneo finale a otto squadre che si giocherà di nuovo in Ungheria e Slovenia dal 31 maggio al 6 giugno 2021 con una formula ad eliminazione diretta.

L’Italia Under 21 riprenderà quindi a settembre il suo cammino, interrotto lo scorso 19 novembre con il 6-0 rifilato all’Armenia allo stadio ‘Cibali’ di Catania. Gli Azzurrini sono secondi in classifica nel Gruppo 1 con 13 punti in 5 partite (4 vittorie e 1 pareggio, 15 gol realizzati 0 subiti), a tre lunghezze dalla capolista Irlanda che però ha disputato due gare in più. “Sono contento – il commento del tecnico Paolo Nicolato - che una generazione di calciatori non salti un appuntamento così importante per la propria carriera come l’Europeo Under 21. Sicuramente non sarà facile tornare in campo a quasi un anno di distanza dall’ultima partita, sarà un’esperienza nuova e con tante incognite, ma speriamo di riuscire a far bene come abbiamo fatto in passato”.