Europa League 2020-21, 18 squadre già qualificate. Roma e Napoli teste di serie

Completata la stagione 2019-20, il quadro dell'Europa League prende forma: 18 squadre già qualificate, partite di qualificazione già in corso per assegnare altri 30 posti. Roma e Napoli forti del 17° e 18° posto nel ranking UEFA, sono giò certe dello status di testa di serie. Diverso il discorso del Milan, che ha chiuso il quinquennio 2015-2020 con un pessimo 81° posto, sufficiente però per essere testa di serie al sorteggio del 31 agosto per trovare l'avversaria del secondo turno di qualificazione:

Questo lo scenario attuale:

TESTE DI SERIE

Arsenal (Inghilterra)

Roma (Italia)

Napoli (Italia)

Bayer Leverkusen (Germania)

Villarreal (Spagna)

1a o 2a FASCIA

CSKA Mosca (Russia)

Braga (Portogallo)

1a, 2a o 3a FASCIA

Sparta Praga (Rep. Ceca)

2a o 3a FASCIA

Leicester (Inghilterra)

Real Sociedad (Spagna)

2a, 3a o 4a FASCIA

Feyenoord (Olanda)

Hoffenheim (Germania)

Zorya (Ucraina)

Lille (Francia)

Nizza (Francia)

Anversa (Belgio)

3a o 4a FASCIA

Sivasspor (Turchia)

Wolfsberger (Austria)