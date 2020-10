Europa League, fattore campo nullo. Nove vittorie esterne nelle dodici gare già giocate

Il fattore campo non conta più nulla in ambito europeo! Sembrano dirlo i risultati delle gare di stasera di Europa League, almeno per quanto riguarda le dodici sfide già terminate e che hanno visto il ko del Napoli contro l'AZ e il difficoltoso successo colto dalla Roma sul campo dello Young Boys: due sfide che testimoniamo come giocare in casa non abbia portato grande vantaggio. Ben nove delle dodici gare già disputate hanno vinto il trionfo delle formazioni in trasferta.