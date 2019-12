© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al Siviglia è mancato solo l'en plain, l'unica sconfitta è arrivata all'ultima giornata contro l'APOEL, ma per il resto non c'è stata storia nel Girone A. Gli andalusi infatti dovevano essere i dominatori del girone e lo sono stati con il pass per il turno successivo strappato per tempo. Dietro invece c'è stara più battaglia del previsto con i lussemburghesi del Dudelange, già avversari del Milan in passato, che hanno saputo farsi rispettare andando addirittura a vincere a Cipro contro l'APOEL alla prima uscita. Anche il Qarabag ha dato battaglia fin quasi all'ultimo per il passaggio del turno alle spalle degli spagnoli. Alla fine a spuntarla sono stati i ciprioti dell'APOEL grazie a una rimonta strepitosa nelle ultime tre gare: nove punti fondamentali per accedere ai sedicesimi dove troveranno gli elvetici del Basilea. Per il Siviglia (5 Europa League/Coppa UEFA in bacheca) invece ci saranno i romeni del Cluj.

Classifica

SIVIGLIA 15

APOEL 10

QARABAG 5

DUDELANGE 4

1ª giornata

APOEL-Dudelange 3-4

Qarabag-Siviglia 0-3

2ª giornata

Siviglia-APOEL 1-0

Dudelange-Qarabag 1-4

3ª giornata

Siviglia-Dudelange 3-0

Qarabag-APOEL 2-2

4ª giornata

APOEL-Qarabag 2-1

Dudelange-Siviglia 2-5

5ª giornata

Siviglia-Qarabag 2-0

Dudelange-APOEL 0-2

6ª giornata

Apoel-Siviglia 1-0

Qarabag-Didelange 1-1