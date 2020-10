Europa League, Gruppo C: equilibrio assoluto. Quattro squadre a tre punti dopo 180'

Dopo due gare, il Gruppo C di Europa League non ha un padrone: le quattro squadre presenti, Nizza, Hapeol Beer Sheva, Slavia Praga e Nizza sono infatti tutte ferme a tre punti cadauna in classifica. I successi di francesi e cerchi di stasera hanno rimesso sui binari dell'equilibrio il girone, che di fatto ripartirà la prossima settimana da zero.

Risultati e marcatori:

Nizza-H.Beer Sheva 1-0

(23' Gouiri)

Slavia Praga-Bayer Leverkusen 1-0

(80' Olayinka)

GRUPPO C

Bayer Leverkusen 3

H.Beer Sheva 3

Slavia Praga 3

Nizza 3