Europa League, Gruppo F: risultati e classifica. Napoli, verdetto rimandato all'ultima giornata

Niente pass per i sedicesimi di finale per il Napoli di Rino Gattuso che non è andato oltre l'1-1 contro l'AZ Alkmaar, rimandando il discorso qualificazione all'ultimo turno, quando dovrà almeno pareggiare contro la Real Sociedad, che non è andata oltre il 2-2 contro il Rijeka. Di seguito risultati e classifica.

I risultati delle gare di stasera:

AZ-Napoli 1-1 (6' Mertens (N), 54' Martins Indi))

Real Sociedad-Rijeka 2-2 (37' Velkovski, 69' Bautista (RS), 74' Loncar, 79' Monreal (RS))

La classifica del Gruppo F

Napoli 10

AZ Alkmaar 8

Real Sociedad 8

Rijeka 1