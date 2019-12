Europa League, gruppo G: tornano i Rangers, ai 16esimi dopo 9 anni

Dopo nove anni i Rangers si ritrovano a superare la fase a gironi di un torneo continentale. In mezzo un fallimento e una faticosa risalita dalla quarta divisione. Grandi meriti vanno a Steven Gerrard, che sta restituendo dignità alla squadra protestante di Glasgow e in un girone tutt'altro che agevole arriva a un punto dal Porto, grande favorito della vigilia. Delusione il Feyenoord, che conferma quanto il calcio olandese (Ajax a parte) sia in difficoltà.

RANGERS-YOUNG BOYS 1-1 - 30' Morelos, 89' aut. Barisic (Y)

PORTO-FEYENOORD 3-2 - 14' Diaz (P), 15' aut. Malacia (P), 19' Botteghin (F), 22' Larsson (F), 34' Tiquinho (P)

Classifica

PORTO 10

RANGERS 9

YOUNG BOYS 7

FEYENOORD 5