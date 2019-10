Europa League, Gruppo J: Roma in testa ma la classifica è cortissima

© foto di www.imagephotoagency.it

GRUPPO J

Un rigore decisamente generoso regala il pareggio al Borussia Mönchengladbach sul campo della Roma e complica la classifica dei giallorossi. La squadra di Fonseca resta prima con 5 punti, ma per la qualificazione è ancora tutto aperto. Il Basaksehir batte il Wolfsberger 1-0, con la squadra turca che aggancia così gli austriaci a quota 4. Secondo pareggio per il Gladbach, all'ultimo posto del girone con 2 punti ma incredibilmente ancora in corsa per il passaggio del turno.

RISULTATI

Roma-Borussia Mönchengladbach 1-1 [31' Zaniolo (R), 93' Stindl (B)]

Basaksehir-Wolfsberger 1-0 [78' Kahveci]

CLASSIFICA

Roma 5

Basaksehir 4

Wolfsberger 4

Borussia Mönchengladbach 3