Europa League, Gruppo J - Scatto del Royal Antwerp aspettando la risposta di Mourinho

vedi letture

In attesa del risultato finale della gara in programma proprio in questi minuti tra Tottenham e Ludogorets, nella sfida delle 18.55 del Gruppo J di Europa League il Royal Antwerp ha espugnato senza difficoltà il campo del LASK. Per ora, il club belga è dunque al primo posto in classifica con 9 punti.

I risultati

LASK-Antwerp 0-2 (53' Refaelov, 83' Gerkens)

La classifica

Royal Antwerp 9

Tottenham 6*

LASK 6

Ludogorets 0*

* Una partita in meno