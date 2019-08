Esordirà all'Olimpico la Roma di Fonseca nella sua avventura in Europa League: i giallorossi affronteranno l'Istanbul Basaksehir giovedì 19 settembre alle 21 in casa, mentre la prima trasferta sarà in Austria, in casa del Wolfsberger. Doppia sfida al Borussia Monchengladbach nella terza e quarta giornata, di seguito il calendario del girone in cui sono stati inseriti i giallorossi:

Giovedì 19 settembre

21.00 Roma-Istanbul Basaksehir

Giovedì 3 ottobre

18.55 Wolfsberger-Roma

Giovedì 24 ottobre

18.55 Roma-Borussia Monchengladbach

Giovedì 7 novembre

21.00 Borussia Monchengladbach-Roma

Giovedì 28 novembre

18.55 Istanbul Basaksehir-Roma