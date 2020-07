Europa League, il programma degli ottavi di finale ancora da disputare

Prima della sospensione delle competizioni, si erano disputate solo le gare di andata di sei ottavi di finale. Lo scorso 12 marzo saltarono due sfide, Inter-Getafe e Roma-Siviglia. Entrambe si giocheranno in gara secca. Saranno quindi otto gli incontri che si terranno il 5 e 6 agosto in Germania: il Manchester United, il Bayer Leverkusen, il Basilea e lo Shakhtar vedono la Final Eight, mentre Copenhagen-Basaksehir e Wolverhampton-Olympiacos sono aperte a qualsiasi scenario.

Partite da disputare

Manchester United-Lask Linz (andata 5-0)

Copenhagen-Basaksehir (and. 0-1)

Wolverhampton-Olympiacos (and. 1-1)

Bayer Leverkusen-Rangers (and. 3-1)

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (and. 2-1)

Basilea-Eintracht (and. 3-0)

Inter-Getafe

Siviglia-Roma