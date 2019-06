Europa League, il Torino scrive alla UEFA per chiarimenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri il Torino ha inviato una lettera alla UEFA per chiedere chiarimenti circa la situazione Europa League. L'eventuale riammissione dei granata li porterebbe a giocare la prima partita il 25 luglio. I tempi stringono, tutto dipende dal Milan che dovrebbe trasformare in urgente il ricorso presentato al TAS per il verdetto sul triennio 2014-17; oppure ritirarlo del tutto. Lo riporta il Corriere dello Sport.