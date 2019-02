© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono stati resi noti dalla UEFA anche gli orari delle partite di andata e ritorno degli ottavi di finale d'Europa League. Il Napoli giocherà la prima sfida col Salisburgo in casa, al San Paolo, il 7 marzo alle 21. Sette giorni dopo, in Austria, il fischio d'inizio è previsto invece per le 18.55. Per l'Inter invece prima sfida in Germania, alle 18.55, mentre il ritorno si giocherà a San Siro in serale, con calcio d'inizio a partire dalle 21: di seguito il programma completo delle sfide per quanto riguarda le italiane.

Giovedì 7 marzo

18.55 Eintracht Francoforte-Inter

21.00 Napoli-RB Salisburgo