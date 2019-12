© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito le otto squadre retrocesse in Europa League e come verranno sorteggiate il 16 dicembre a Nyon per i sedicesimi di finale:

Teste di serie

AJAX (Olanda)

SALISBURGO (Austria)

INTER (Italia)

BENFICA (Portogallo)

Non teste di serie

BAYER LEVERKUSEN (Germania)

SHAKHTAR DONETSK (Ucraina)

OLYMPIACOS (Grecia)

BRUGGE (Belgio)