Europa League, Roma-Basaksehir 1-0: vantaggio giallorosso al 45'

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

La Roma termina il primo tempo in vantaggio grazie a un autogol da horror di Caiçara arrivato al 42'. La rete è stata propiziata dall'asse Dzeko-Spinazzola con quest'ultimo che crossando forte al centro trova la clamorosa deviazione in rete da parte del terzino del Basaksehir.

In precedenza le occasioni più importanti le ha comuque messe a referto la squadra di Fonseca, che già al 2' va vicina al vantaggio grazie a una bella azione solitaria di Zaniolo che però non riesce a battere Gunok capace di respingere il tiro mancino con i pugni.

La Roma non ha giocato una grande partita ma ha saputo tenere il campo senza affanni, soprattutto in fase difensiva, dove Pau Lopez si è visto solo in un'occasione, ovvero un'uscita di testa intorno alla mezz'ora di gioco. Per il resto, ancora male Pastore, beccato dal pubblico per troppe palle perse e per un rendimento ampiamente sotto le aspettative.