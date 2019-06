Europeo U21, l'Austria di Gregoritsch s'affida alle geometrie di Schlager

Andiamo a conoscere le dodici squadre che si contenderanno il massimo titolo europeo giovanile dal 16 luglio, in Italia

L'Austria Under 21 del selezionatore Werner Gregoritsch, dopo aver concluso il Gruppo 7 delle qualificazioni alle spalle della Serbia, hanno conquistato un posto alla fase finale dell'Europeo superando, nella doppia sfida dei play-off, i pari categoria della Grecia (Grecia U21 vs Austria U21 0-1, 16 novembre 2018, ed Austria U21 vs Grecia U21 1-0, 20 novembre 2018).

Gli elvetici, il cui modulo di riferimento è il 4-2-3-1, non potranno contare né sul talento del centrocampista, classe '96, Valentino Lazaro dell'Herta Berlino - conosciuto anche come il "Ronaldinho d'Austria " e recentemente accostato all'Inter - né sul quello del centrocampista, classe '97, Konrad Laimer del Lipsia, entrambi stabilmente nel giro della Nazionale maggiore di Franco Foda.

IL CALENDARIO - L'Austria è stata sorteggiata nel Gruppo B insieme ai pari categoria della Danimarca, della Germania e della Serbia e disputerà la prima partita della fase a gironi presso lo Stadio "Nereo Rocco" di Trieste e le restanti due presso lo Stadio Friuli di Udine.

1ª Giornata (Lunedì 17 Giugno 2019)

Ore 18:30 - Serbia U21 vs Austria U21, Stadio "Nereo Rocco" di Trieste

2ª Giornata (Giovedì 20 Giugno 2019)

Ore 18:30 - Danimarca U21 vs Austria U21, Dacia Arena - Stadio Friuli di Udine

3ª Giornata (Domenica 30 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Austria U21 vs Germania U21, Dacia Arena - Stadio Friuli di Udine

I CONVOCATI - Il selezionato, classe '58, Werner Gregoritsch, il quale siede sulla panchina dell'Under 21 elvetica dal 2012, ha diramato la lista dei 23 calciatori dell'Austria che parteciperanno alla fase finale dell'Europeo di categoria nella giornata di giovedì 6 giugno:

Portieri: Kreidl (Ried), Pentz (Austria Vienna), Schlager (LASK)

Difensori: Danso (Augusta), Friedl (Werder Brema), Ingolitsch (St. Pölten), Karic (Rheindorf Altach), Lienhart (Friburgo), Maresic (Sturm Graz), Posch (Hoffenheim), Ullmann (LASK)

Centrocampisti: Balic (St. Pölten), Baumgartner (Hoffenheim), Ljubic (Sturm Graz), Ljubicic (Rapid Vienna), Lovric (Sturm Graz), Schlager (Red Bull Salisburgo), Wolf (Red Bull Salisburgo)

Attaccanti: Grbic (Rheindorf Altach), Honsak (Holstein Kiel), Horvath (Wacker Innsbruck), Kalajdzic (Admira Wacker Mödling), Kvasina (Mattersburg)

LE STELLE - L'elemento più interessante a disposizione di Gregoritsch è sicuramente il centrocampista, classe '97, Xaver Schlager del Salisburgo che, in stagione, ha messo insieme 44 presenze, 8 reti e 4 assist contribuendo sia alla vittoria del campionato che della coppa d'Austria della sua squadra. Schlager, che alcuni ricorderanno tra i protagonisti della storica vittoria del Salisburgo in Youth League nella stagione 2016/2017, può vantare all'attivo 7 trofei nazionali (4 campionati e 3 coppe) oltre ad un bottino di 8 presenze ed 1 rete con la Nazionale maggiore austriaca. Tra gli altri elementi di spicco presenti nell'Austria citiamo anche il difensore, classe '96, Philipp Lienhart del Friburgo (16 presenze stagionali), l'attaccante, classe '96, Mathias Honsak del Holstein Kiel in prestito dal Salisburgo - trascinatore degli elvetici con 7 reti in 13 presenze nonostante una serie di infortuni -, il difensore, classe '98, Marco Friedl del Werder Brema (9 presenze stagionali) e, infine, il difensore di origini croate, classe '99, Dario Maresic dello Sturm Graz (35 presenze stagionali) che, insieme a Christoph Baumgartner dell'Hoffenheim ed Hannes Wolf del Salisburgo, è uno dei tre calciatori convocati sotto età per questo Europeo.

LE AMBIZIONI - L'Austria, che non mai trionfato in un Europeo Under 21, si presenta ai nastri di partenza con l'obiettivo di provare a passare la fase a gironi e, magari, candidarsi a squadra rivelazione della prestigiosa kermesse continentale. Gli elvetici, che nel sorteggio della fase finale erano inseriti nella terza ed ultima fascia, dovrebbero scendere in campo con il consueto 4-2-3-1 con Schlager in porta. Difesa, da destra a sinistra, formata da Ingolitsch, Lienhart, Maresic e Ullmann. Sulla trequarti, davanti alla coppia di mediani formata da Lovric e Ljubicic, agiranno, sempre da destra a sinistra, Horvath, Schlager ed Honsak. In attacco, come unico riferimento centrale, Kvasina.