Europeo U21, l'Inghilterra di Boothroyd passa dai piedi di Foden

Andiamo a conoscere le dodici squadre che si contenderanno il massimo titolo europeo giovanile dal 16 luglio, in Italia

L'Inghilterra Under 21 del selezionatore Aidy Boothroyd - in carica dal settembre 2016 - ha ottenuto la qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria chiudendo da imbattuta (8 vittorie e 2 pareggi) il Gruppo 4 delle qualificazioni. La nazionale dei "Tre Leoni", miglior difesa della fase precedente insieme alla Romania, ha impressionato, in maniera positiva, per la capacità di mutare tatticamente. Se nelle qualificazioni il 4-2-3-1, che assumeva i crismi del 4-3-3 in alcune partite, l'ha fatta da padrone, le amichevoli sono state il momento di sperimentare la difesa a tre provando ad assimilare sia il 3-4-1-2 sia la variante del 3-4-2-1.

IL CALENDARIO - L'Inghilterra, annoverata tra le teste di serie insieme alla Germania (campione in carica) e all'Italia (paese ospitante), è stata sorteggiata nel Gruppo C insieme ai pari categoria della Croazia, della Francia e della Romania. Gli inglesi, che arriveranno in Italia domani, disputeranno le prime due partite della fase a gironi presso l'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena mentre la terza ed ultima presso il San Marino Stadium di Serravalle.

1ª Giornata (Martedì 18 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Inghilterra U21 vs Francia U21, Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena

2ª Giornata (Venerdì 21 Giugno 2019)

Ore 18:30 - Inghilterra U21 vs Romania U21, Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena

3ª Giornata (Lunedì 24 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Croazia U21 vs Inghilterra U21, San Marino Stadium di Serravalle

I CONVOCATI - Il selezionatore, classe '71, Aidy Boothroyd ha comunicato la lista dei 23 calciatori dell'Inghilterra Under 21 in vista della fase finale dell'Europeo di categoria, in programma dal 16 al 30 giugno in Italia, nella giornata di lunedì 27 maggio:

Portieri: Gunn (Southampton), Henderson (Manchester United), Woodman (Newcastle United)

Difensori: Clarke-Salter (Chelsea), Dasilva (Chelsea), Kelly (AFC Bournemouth), Kenny (Everton), Konsa (Brentford), Tomori (Derby County), Wan-Bissaka (Crystal Palace)

Centrocampisti: Barnes (Leicester City), Choudhury (Leicester City), Dowell (Everton), Foden (Manchester City), Gibbs-White (Wolverhampton Wanderers), Maddison (Leicester City), Mount (Derby County), Sessegnon (Fulham)

Attaccanti: Abraham (Aston Villa), Calvert-Lewin (Everton), Gray (Leicester City), Nelson (Arsenal), Solanke (AFC Bournemouth)

LE STELLE - L'Inghilterra, che deciso di fare a meno di sette calciatori eleggibili appartenenti alla Nazionale maggiore del selezionatore Gareth Southgate (Alexander-Arnold, Alli, Chilwell, Gomez, Rashford, Rice e Sancho), annovera tra le proprie fila talenti del calibro di Tammy Abraham, attaccante di origini nigeriane, classe '97, protagonista di 42 presenze, 26 reti e 3 assist con la maglia dell'Aston Villa in prestito dal Chelsea e Dominic Calvert-Lewin, attaccante, anch'egli classe '97, che, con la maglia dello Sheffield United in prestito dall'Everton, ha messo insieme 38 presenze, 8 reti e 3 assist. A questi come non aggiungere l'attaccante di origini giamaicane, classe '96, Demarai Gray del Leicester (39 presenze, 4 reti ed 1 assist stagionali), l'attaccante ex Chelsea, Vitesse e Liverpool, classe '96, Dominic Solanke del Bournemouth (4 reti in 10 partite nelle qualificazioni) ed il difensore di origini canadesi, classe '97, Fikayo Tomori del Derby in prestito dal Chelsea (55 presenze, 2 reti ed 1 assist stagionali).

I due talenti più cristallini della spedizione inglese in Italia, però, sono rappresentati dal centrocampista Phil Foden del Manchester City (26 presenze, 7 reti e 2 assist in stagione) e del centrocampista Ryan Sessegnon del Fulham (38 presenze, 2 reti e 6 assist in stagione), entrambi classe 2000, che, insieme a Morgan Gibbs-White (2000) del Wolverhampton, Reiss Nelson (1999) dell'Hoffenheim e Mason Mount (1999) del Derby in prestito dal Chelsea, rappresentano i cinque calciatori sotto età convocati dal selezionatore Boothroyd.

LE AMBIZIONI - Gli inglesi, la cui rosa è un perfetto mix dei successi ottenuti nel 2017 al Mondiale Under 17 (Foden e Gibbs-White), all'Europeo Under 19 (Dasilva, Mount e Sessegnon) ed al Mondiale Under 20 (Calvert-Lewin, Clarke-Salter, Dowell, Henderson, Kenny, Konsa, Solanke, Tomori e Woodman), hanno come obiettivo, neanche troppo nascosto, quello di centrare il loro terzo titolo Europeo Under 21 (i primi due sono arrivati consecutivamente nel 1982 e nel 1984).

Boothroyd, che non può ambire ad un posto alle prossime Olimpiadi di Tokyo (il Comitato Olimpico Internazionale non riconosce le singole federazioni regionali del Regno Unito poiché il suo referente è l'Associazione olimpica britannica e, per questo motivo, una qualsivoglia selezione nazionale britannica che si voglia iscrivere al torneo calcistico olimpico è tenuta a farlo sotto l'insegna del Regno Unito), proverà a trionfare in Italia affidandosi, molto probabilmente, al collaudato 4-2-3-1 con Henderson tra i pali. Linea difensiva a quattro, da destra a sinistra, formata da Walker-Peters, Tomori, Clarke-Salter e Dasilva. Lungo la trequarti, davanti alla coppia di centrocampisti centrali composta da Dowell e Maddison, agiranno Gray, Foden e Sessegnon. Lì davanti, come unico riferimento offensivo, Solanke.