Europeo U21, la Francia di Ripoll punta sugli assist di Aouar

Andiamo a conoscere le dodici squadre che si contenderanno il massimo titolo europeo giovanile dal 16 luglio, in Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Francia Under 21 del selezionatore Sylvain Ripoll arriva alla fase finale dell'Europeo di categoria dopo aver dominato il Gruppo 9 delle qualificazioni (9 vittorie ed 1 pareggio). I transalpini, che hanno trionfato una sola volta nella prestigiosa manifestazione continentale (Grecia U21 vs Francia U21 0-0, 25 maggio 1988, e Francia U21 vs Grecia U21 3-0, 12 ottobre 1988), hanno deciso di privarsi di alcuni talenti eleggibili (Coman, Ndombélé, Pavard ma soprattutto Mbappé) poiché facenti ormai stabilmente parte della Nazionale maggiore dell'ex juventino Didier Deschamps.

I francesi, la cui unica costante è stata la difesa a quattro, hanno come modulo di riferimento il 4-3-3 che, a seconda delle situazioni e dell'avversario, può assumere le sembianze del 4-1-4-1, del 4-2-3-1 o, addirittura, del 4-4-2.

IL CALENDARIO - Les Bleus, inseriti in seconda fascia insieme a Spagna e Danimarca al momento del sorteggio della fase finale, sono stati inseriti nel Gruppo C con i pari categoria della Croazia, dell'Inghilterra e della Romania. La formazione di Ripoll, dopo la gara di esordio all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena, disputerà le altre due partite della fase a gironi presso il San Marino Stadium di Serravalle.

1ª Giornata (Martedì 18 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Inghilterra U21 vs Francia U21, Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena

2ª Giornata (Venerdì 21 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Francia U21 vs Croazia U21, San Marino Stadium di Serravalle

3ª Giornata (Lunedì 24 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Francia U21 vs Romania U21, San Marino Stadium di Serravalle

I CONVOCATI - Il selezionatore, classe '71, Sylvain Ripoll, che siede sulla panchina della Francia Under 21 dal luglio 2017, ha diramato l'elenco dei 23 convocati per la fase finale dell'Europeo nella giornata di mercoledì 22 maggio.

Portieri: Bernardoni (Nîmes Olympique), Larsonneur (Stade Brest 29), Prevot (Sochaux-Montbéliard)

Difensori: Amian (Tolosa), Ballo-Toure (Monaco), Caci (Strasburgo), Dagba (PSG), Konate (Lipsia), Niakhate (Magonza), Sarr (Nizza), Upamecano (Lipsia)

Centrocampisti: Aouar (Lione), Guendouzi (Arsenal), Ikone (Lille), Ntcham (Celtic Glasgow), Reine-Adelaide (Angers), Sissoko (Strasburgo), Tousart (Lione)

Attaccanti: Bamba (Lille), Del Castillo (Rennes), Dembele (Lione), Mateta (Magonza), Thuram (Guingamp)

LE STELLE - I transalpini, nonostante le assenze precedentemente citate, possono contare sulle doti realizzative dell'attaccante di origini maliane, classe '96, Moussa Dembele del Lione (52 presenze, 23 reti e 6 assist), sulle geometrie del centrocampista, classe '98, Houssem Aouar (47 presenze, 7 reti ed 11 assist), sempre del Lione, e sulla solidità difensiva del difensore, classe '99, Ibrahima Konate del Lispia (43 presenze, 3 reti ed 1 assist). Quest'ultimo, oltre ad essere uno dei tre calciatori convocati sotto età per quest'Europeo insieme ai coetanei Mateo Guendouzi dell'Arsenal e Malang Sarr del Nizza, ha contribuito, insieme al compagno Dayot Upamecano, a rendere la squadra di Ralf Rangnick la miglior difesa della Bundesliga con appena 29 reti subite.

Un particolare occhio di riguardo anche per l'accoppiata del Lille formata dall'attaccante, classe '96, Jonathan Bamba (41 presenze, 14 reti e 4 assist stagionali) e dal centrocampista, classe '98, Jonathan Ikoné (41 presenze, 3 reti e 10 assist stagionali) così come per il difensore originario del Benin, classe '98, Colin Dagba del PSG (22 presenze ed 1 assist stagionali) e per il centrocampista e capitano, classe '97, Lucas Tousart del Lione (42 presenze, 1 rete ed 1 assist stagionali).

LE AMBIZIONI - La Francia, che vanta in rosa tre Campioni d'Europa Under 17 nel 2015 (Ikone, Reine-Adelaide ed Upamecano) e tra Campioni d'Europa Under 19 nel 2016 (Bernardoni, il figlio d'arte Thuram e Tousart), ha come obiettivo quello di tornare a vincere un'Europeo Under 21, con conseguente qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo, a distanza di 31 anni dall'ultimo successo nella manifestazione.

Ripoll, il quale nell'ultima amichevole contro i pari categoria dell'Austria (Austria U21 vs Francia U21 3-1, 11 giugno 2019) ha proposto un 4-2-3-1, dovrebbe affidarsi a Bernardoni in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Amian, Konate, Upamecano e Ballo-Toure. Sulla trequarti, davanti alla coppia di centrocampisti centrali composta da Aouar e Tousart, agiranno, sempre da destra a sinistra, Reine-Adelaide, Ikone e Bamba. In attacco, schierato come unico centravanti, il bomber Dembele, autore di 5 reti in 9 incontri durante le qualificazioni.