Eurorivali - Roma, il Wolfsberger ko in casa. Gladbach sogna in grande

Wolfsberger già fuori da tutti i giochi in Europa League, ko in casa in una partita che era anche uno scontro diretto per i preliminari della prossima Champions League. Ancora a segno Weissman, capocannoniere della Bundesliga assieme ad Haaland: 16 gol in 16 partite. Borussia Monchengladbach che vince una partita che può essere quella della svolta, ribaltando il Bayern Monaco grazie a una doppietta di Bensebaini. La squadra di Marco Rose resta al comando, con un punto di vantaggio sul Lipsia e soprattutto con un +7 sui bavaresi. Pari per il Basaksehir sul campo del Denizlispor, risultato che fa scivolare la squadra al terzo posto in classifica in Super Lig.

Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco 2-1 - 49' Perisic, 60' e 90'+2 Bensebaini

Wolfsberger-LASK 1-3 - 21' Filipovic, 41' Tetteh, 77' Weissman (W), 84' Frieser

Denizlispor-Basaksehir 1-1 - 54' Visca (B), 60' Barrow