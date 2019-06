EuroU21: l'Italia passa se... la Romania vince o la Francia stravince

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Italia, Francia o Romania: le due semifinaliste dell'Europeo Under 21 usciranno da queste tre candidate. Ma nessun illusione, per gli Azzurrini passare al prossimo turno dell'Europeo casalingo era e rimane una possibilità molto remota. Archiviato il duello a distanza con le protagonista del Gruppo B, Danimarca e Austria, eliminate matematicamente dopo i risultati di ieri, rimane quello con le squadre in corsa nel Gruppo C.

Il risultato di Francia-Romania, entrambe a sei punti dopo la doppia vittoria nelle prime due gare, sarà decisivo: con un pareggio le due squadre si qualificherebbero come prima, la Romania, e come miglior seconda (a sette punti, con l'Italia ferma a sei), la Francia. Lo spettro del "biscotto" è dunque più che mai concreto, ma anche in caso di successo dei francesi, le cose cambierebbero di poco: con una vittoria di uno o due gol di scarto infatti la squadra di Di Biagio sarebbe ugualmente fuori per differenza reti, mente in tutti gli altri casi (largo successo della Francia o vittoria della Romania), sarebbe l'Italia a fare compagnia alle tre semifinaliste.