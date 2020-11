Evani: "La Polonia vanta il miglior bomber d'Europa, ma la nostra Italia è superiore nel gioco"

Intervenuto in conferenza stampa, il vice-Mancini sulla panchina azzurra Alberico Evani ha presentato così la sfida in programma domani sera contro la Polonia in Nations League: "Innanzitutto non sarà una partita qualunque, la Nations League è una competizione importante e non vogliamo perdere punti nel ranking. Affronteremo una Polonia forte con qualche defezione, ma sul campo le daremo del filo da torcere. I polacchi sono in crescita, hanno il miglior bomber d'Europa (Lewandowski, ndr) e altri elementi di qualità come Zielinski. Nel gioco noi siamo però stati sempre superiori alla Polonia, speriamo di esserlo anche stavolta. Il ct Mancini ha sempre insegnato due cose a questa squadra: il bel gioco e la supremazia in campo. Noi vogliamo vincere, dimostrando sempre di essere superiori al nostro avversario".