Everton, Ancelotti sabato a Goodison Park. Ufficialità attesa lunedì

Dall'Inghilterra, tramite i colleghi del Daily Mail, arrivano nuovi aggiornamenti sull'arrivo di Carlo Ancelotti all'Everton. Il tecnico ex Napoli è atteso nella giornata di sabato a Goodison Park per seguire dal vivo la sfida dei Toffees contro l'Arsenal, con Duncan Ferguson in panchina. Il momento giusto per prendere in mano le redini della squadra sarà la giornata di lunedì, quando è attesa l'ufficialità e il primo contatto con la squadra di Liverpool.