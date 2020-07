Evra festeggia lo scudetto Juve sulle note di Tozzi: "Ti amo! Ora 10 di fila, iniziate a rosicare"

vedi letture

Anche Patrice Evra festeggia per il nono Scudetto consecutivo della Juventus. Sulle note di ... Umberto Tozzi: l'ex terzino francese, via Instagram, ha infatti pubblicato un video che lo ritrae mentre balla e canta, nella sua auto, una versione della celebre canzone, quasi interamente riscritta (da lui), per l'occasione: "Voi non avete ancora capito - tra le strofe - che il presidente Agnelli mi ha detto che ne vuole 10 di fila, quindi iniziate a rosicare per l'anno prossimo".