Expected goals e reti realizzate: João Pedro è il più 'spietato' della Serie A. Poi Immobile

L'attaccante del Cagliari João Pedro è stato il calciatore più 'spietato' della Serie A nelle prime 25/26 giornate di Serie A. A metterlo in mostra è lo studio di Opta Paolo', che ha messo a confronto i dati degli expected goals (indice utilizzato per analizzare la pericolosità offensiva delle squadre e dei giocatori) e i reali gol realizzati.

Escludendo i calci di rigore, l'attaccante brasiliano - che piace molto al Torino per la prossima stagione - avrebbe dovuto realizzare 6.1 gol e invece è a quota 13. Al secondo posto il capocannoniere della Serie A Ciro Immobile, sul gradino più basso del podio Josip Ilicic. In basso il grafico.