Fabian Ruiz, 30 milioni un anno fa. Ora è incedibile con vista clausola

Miglior giocatore dell'Europeo Under21, la medaglia d'oro, l'interessamento forte del Real Madrid. È un periodo molto felice per Fabian Ruiz, centrocampista arrivato al Napoli un anno fa, dietro il pagamento di 30 milioni di euro, cioè la cifra della clausola rescissoria al Betis Siviglia. Quaranta partite, sette gol e quattro assist nella sua prima stagione italiana, una crescita esponenziale che lo ha reso praticamente titolare, qualche volta dirottato sulla sinistra per necessità.

Nel nuovo modulo di Carlo Ancelotti, con l'albero di Natale di milanista memoria che dovrebbe tornare in auge, Fabian Ruiz può occupare tutti i ruoli, dal regista alla mezz'ala di sinistra, passando per un adattamento sulla linea dei trequartisti. Per questo il Napoli lo vede come incedibile in questa estate, pensando magari a un rinnovo con clausola rescissoria - in pieno stile Koulibaly - per la prossima annata, quando disputerà anche Euro2020. Non servirà per mettersi in vetrina, perché già ora l'acquisto voluto da Florentino Perez.