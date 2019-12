Falli di mano, l'intesa con Bonucci e la panchina: De Ligt, serve una svolta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Matthijs de Ligt è stato senza dubbio il colpo del mercato estivo della Juventus. Oltre 80 milioni di euro per in difensore centrale, che fanno dell'olandese uno dei difensori più pagati della storia del calcio. I primi mesi in bianconero dell'ex Ajax però sono stati decisamente complicati: prima l'inizio in panchina, poi, complice l'infortunio di Chiellini, De Ligt ha trovato spazio al fianco di Bonucci, seppur con molte difficoltà.

L'olandese è finito al centro della critica per diversi falli di mano commessi in area di rigore (tanto che il difensore è diventato "virale" anche sui social) e per prestazioni sicuramente negative. Poi, col passare delle partite, De Ligt ha preso le misure con la serie A. La sua intesa con Bonucci è migliorata e l'ex Ajax ha fornito prestazioni di spessore: Atalanta, Milan, il derby con il Torino e la sfida di Champions con l'Atletico, gare nelle quali ha strappato applausi ai tifosi bianconeri.

Nell'ultimo mese De Ligt, dopo un problema alla spalla che lo ha costretto a saltare la sfida di Champions con il Bayer Leverkusen, è finito in panchina, complice l'exploit di Demiral: solo 14 minuti in campionato con l'Udinese, fuori contro la Sampdoria e nella Supercoppa persa con la Lazio. Il 2020 bianconero di De Ligt dovrà essere diverso rispetto a questi primi mesi in Italia: serve un cambio di marcia per tornare ad essere quel giocatore che con l'Ajax è stato in grado di eliminare proprio la Juventus dalla Champions League.