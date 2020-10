Fassone: "Molte squadre hanno difficoltà importanti. Con fondo di investimento A più competitiva"

Ospite di SportLab per i 75 anni di Corriere dello Sport e Tuttosport, il consulente di Bain Capital, Marco Fassone, ha parlato del calcio durante il Coronavirus."Molte squadre, non soltanto in Italia, hanno difficoltà importanti. Un fondo che si affianchi dà un contributo immediato, ma bisogna pensare anche alla prospettiva. La Lega di Serie A, per vari motivi, è rimasto indietro per lo sviluppo dei ricavi. Eravamo il punto di riferimento e ora siamo gli ultimi fra le cinque, persino la Francia ha superato il valore di quello italiano. Dare a un fondo di investimento specializzato, con pochi problemi di governance, ragionevolmente permette alla Lega di essere più competitiva".