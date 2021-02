Fassone su Gattuso: "Inappropriato metterlo in discussione. Ha bisogno della fiducia di tutti"

Marco Fassone, ex dirigente di Milan e Inter, ha parlato a Radio Marte di Gattuso con cui ha lavorato in rossonero: "Mi dispiace molto per lui e lo ritengo una persona capace e competente che può trasformare un ambiente partendo da un legame solido con i calciatori. Mi pare inappropriato il modo in cui è stato messo in discussione. Per portare a termine un progetto serve il supporto di tutte le componenti e deve sentire la fiducia che non può e non deve mancare dopo una serata storta. Ha bisogno di tempo e deve sentire la fiducia di tutti. Così potrà dare il massimo e portare dei risultati. Non si può fare una valutazione negativa, considerando anche tutti i problemi tra assenze e pandemia, alla fine gli azzurri sono ancora in corsa per tutte le competizioni".