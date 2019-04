Favilli: "La mia stagione è finita. Dispiace non poter aiutare il Genoa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con un lungo post su Instagram l'attaccante del Genoa Andrea Favilli ha annunciato che la sua stagione è terminata anzitempo e fatto un bilancio della sua avventura in rossoblù segnata da tanti problemi fisici che non gli hanno mai permesso di aiutare la squadra come avrebbe voluto:

“Purtroppo ho terminato anzitempo la mia stagione, travagliata da molte noie muscolari. La cosa che più mi dispiace è non aver mai avuto continuità. Da settembre ad oggi non sono mai riuscito a fare più di due mesi completi di allenamenti, non riuscendo, di conseguenza, a soddisfare le aspettative che la società ed i tifosi avevano riposto in me. Non è stato un anno facile. - si legge ancora nel post - Quando si è costretti a vedere le partite da fuori, seduti sugli spalti, è straziante per chi, come me, vive per questo. Mi dispiace non poter aiutare i miei compagni, in campo, in queste ultime battaglie, così importanti... anche se sono sicuro che daranno tutto per centrare il nostro obiettivo. In vista della nuova stagione lavorerò duramente, ogni giorno, come ho sempre fatto, per ottenere la miglior condizione possibile e tornare più forte di prima”.