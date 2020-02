vedi letture

Favorevole all'introduzione del challenge? Inzaghi: "Io lascerei tutto così com'è"

Cosa pensi della possibile introduzione del challenge in Serie A? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che ha risposto così: "Lascerei tutto così com'è. Si è faticato, non lo nego, perché eravamo abituati un altro tipo di calcio. Ora abbiamo accettato il VAR, che in casi oggettivi è fondamentale, ed è giusto che non cambi adesso".

