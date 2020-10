Favre: "Contro la Lazio abbiamo fatto una brutta figura. Ma loro sono una squadra forte"

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, commenta il successo nel derby della Ruhr contro lo Schalke per 3-0, riscattando la brutta figura rimediata martedì in Champions contro la Lazio: "Tutti volevamo mostrare una reazione: i giocatori, io, tutti. Però, di nuovo, non dovremmo pensare ancora all'ultima gara in Italia. Sono cose che succedono, di sicuro non siamo stati bravi. Ma la squadra era forte, la Lazio era forte. Punto. Certo, la prestazione non è stata buona. Ma quella partita è finita".