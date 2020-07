Fedelissimo di Gasp e Juric: Matteo Paro, l'ex bianconero che ha guidato l'Hellas alla vittoria

Scuola Gian Piero Gasperini, suo mentore da allenatore per ben sessantotto partite, Matteo Paro è stato poi anche allievo di Ivan Juric che lo ha guidato per quarantacinque gare alla sua prima esperienza, al Mantova. Dopo il suo ritiro l'ex giocatore e regista di Juventus, Genoa e Crotone, tra le altre, classe 1983, è entrato da subito nello staff di Juric: ha iniziato come match analyst al Grifone, nel 2019 l'abilitazione a Coverciano e l'inizio dell'avventura a Verona come vice. Stasera è stata la sua sera: novanta minuti di consigli ai difensori, sui movimenti, poi i cambi che si sono rivelati decisivi. I gol di Zaccagni e Pessina, ovviamente vidimati da Juric, hanno però il suo volto e il suo sorriso in panchina.