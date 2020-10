Federico Chiesa è della Juventus. Tutti i dettagli dell'operazione con la Fiorentina

vedi letture

Pochi istanti fa la Lega Serie A ha ufficializzato il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. L'oramai ex viola arriva in bianconero con la formula del prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto a determinate condizioni. La Fiorentina incasserà 2 milioni per il primo anno di prestito, 8 per il secondo. L'obbligo di riscatto è fissato a 40 milioni di euro ed è legato al verificarsi di una fra le seguenti 3 condizioni: piazzamento nelle prime 4 posizioni dei bianconeri, che Chiesa giochi almeno il 60% delle partite per un minimo di 30 minuti o che faccia almeno 10 gol e 10 assist nel periodo. Prima del passaggio in bianconero, Chiesa ha dovuto formalmente rinnovare il contratto coi viola.