Federico Chiesa, l'intoccabile di Commisso. L'idea è quella di salutare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vendere o non vendere, questo è il problema. Perché Federico Chiesa ha già fatto capire quale sarebbe la sua intenzione per questo calciomercato, considerando le (ottime) offerte che gli sono pervenute negli scorsi mesi. In particolare quella della Juventus che, in questo momento, è ovviamente congelata dalla nuova proprietà della Fiorentina, con Commisso che ha più volte spiegato di non volere cedere il proprio giocatore migliore.

VALUTAZIONE ALTA - Fossero rimasti i Della Valle, probabilmente, Chiesa sarebbe stato sacrificato per ricostruire una squadra che si è salvata non senza qualche apprensione, con novanta minuti contro il Genoa sui quali aleggiava lo spettro di una beffa finale. Invece così è difficile capire quale possa essere la cifra giusta. O le eventuali contropartite da chiedere ai bianconeri.

70 MILIONI - L'idea per Chiesa è quella di aprire un nuovo capitolo della propria carriera, ma dall'altra parte non c'è l'intenzione di arrivare a uno scontro con la società che gli ha dato calcisticamente i Natali. Il ds Pradè ha affermato di volere parlare con lui e di illustrargli il progetto. Non sarà semplice convincerlo, soprattutto se i primi colpi dovessero arrivare davvero a inizio agosto, almeno due settimane dall'inizio del ritiro.