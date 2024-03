Felipe Anderson piace alla Juve, settimana prossima ascolterà la nuova proposta della Lazio

Tiene ancora banco il futuro di Felipe Anderson (30 anni), in scadenza di contratto con la Lazio il prossimo 30 giugno e ormai notoriamente oggetto del desiderio per la Juventus, che ci avrebbe fatto più che un pensierino come colpo a parametro zero per l'estate.

L'indiziato speciale del primo doppio impegno contro (appunto) la Juventus cui si sottoporrà la squadra agli ordini del nuovo allenatore Tudor (prima campionato e poi Coppa Italia), infatti, sarà proprio l'esterno brasiliano classe 1993.

Come riportato da Il Messaggero, però, sembrerebbe esserci una piccola apertura, una fessura, uno spiraglio che potrebbe riaccendere almeno una minima speranza per il suo rinnovo. Infatti, nonostante sia cercato da diverse società che lo vorrebbero acquistare a parametro zero, sembra intenzionato ad ascoltare la nuova proposta dei biancocelesti sull'ingaggio. È previsto un nuovo incontro in settimana tra l'entourage del brasiliano e i dirigenti della Lazio. La distanza tra domanda e offerta è di un milione: riusciranno a colmarla? Giugno si avvicina e l'accordo di Felipe Anderson è sempre più vicino alla scadenza.