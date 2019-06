© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miha Zajc potrebbe lasciare dopo soli sei mesi il Fenerbahçe, squadra che a gennaio lo ha messo sotto contratto comprandolo dall'Empoli: nell'ambito dell'ennesima rivoluzioni che i gialloblù stanno pensando per giugno, il nome dello sloveno è uno di quelli favoriti per l'addio. E sul giocatore, si scrive in Turchia, si muovo un paio di club italiani, memori delle qualità che lo sloveno ha messo in evidenza in Serie B e in A con la maglia dell'Empoli: Parma e Genoa in particolare vorrebbero tentare di riportarlo nello stivale, con buonissimi motivi per farlo. Già nella scorsa estate i crociati avevano tentato di prenderlo dall'Empoli, senza però riuscire a convincere il patron Corsi a privarsene: ora, forti anche dei buoni rapporti con l'agente del giocatore, il medesimo di Stulac, la storia potrebbe cambiare . Lo riporta Parmalive.com.