© foto di Insidefoto/Image Sport

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, durante il programma televisivo 'Domenica In', non ha certo smentito - seppur ironicamente - le voci sul suo interesse per la Roma: "Sono romano, romanista e nato a Testaccio. Quando Pallotta andrà in pensione io sarò pronto, così diamo a questi lupacchiotti la Roma che meritano"