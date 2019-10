Ferrero: "Mercato? Se ci sarà bisogno, saremo sul pezzo. Ma non credo"

Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, parla così in conferenza stampa del mercato che attende il club in vista di gennaio, durante la presentazione del nuovo tecnico blucerchiato, Claudio Ranieri: "Il mister l'ha spiegato in cento modi. La Sampdoria è una grande azienda: abbiamo un mister che, vi ha risposto, sta valutando e se ci sarà bisogno di fare un'aggiunta, non credo, noi saremo sempre sul pezzo per un futuro migliore della Sampdoria".

