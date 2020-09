Ferrero, messaggio a De Laurentiis: "Sono un po' arrabbiato, auguro una guarigione definitiva"

vedi letture

"Tutto il mondo mi chiama, tutti i giornalisti vogliono sapere... Sono un po' arrabbiato, auguro una guarigione definitiva al dottor De Laurentiis perché la salute è importante. In bocca al lupo Aurelio, noi ce la caviamo. Siamo tutti isolati e che Dio ci assista". Cosi' il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, all'emittente televisiva ligure Telenord manda un messaggio al presidente del Napoli. Il patron blucerchiato, come previsto dai vari protocolli, è in isolamento e farà il test-tampone per il Covid. Ferrero aveva preso parte all'assemblea di Lega anche De Laurentis, risultato positivo al Coronavirus.