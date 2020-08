Festival degli orrori di Zwayer: due rigori inventati, Juve-Lione 1-1 al 45'. Serve l'impresa

Juventus-Lione al 45' finisce 1-1 e i bianconeri dovranno farne due ora per passare il turno. Ma questa ripresa è figlia di due errori, per non dire orrori. Un rigore ben più che dubbio, per non dir trasparente. Un secondo rigore, altrettanto nebuloso, altrettanto inesistente. Le proteste, inutili, il check al VAR e Zwayer che impassibile non cambia decisione per due volte: eppure Bentancur era entrato in scivolata sul pallone, all'undicesimo ed è tutto da capire perché l'arbitro non sia andato a rivedere l'intervento allo schermo, visto che pure da dietro il tocco del rincorrente Bernardeschi su Aouar non pareva esserci.. Depay sul dischetto, cucchiaio d'italiana memoria, che in passato ha fatto piangere proprio i suoi olandesi, ma pure i francesi.

Un altro rigore più che generoso Esulta ma i dubbi restano, e lo stesso vale al 43' quando Depay allarga il braccio, ma non troppo, su punizione di Pjanic. Non pare esserci luce, ma per Zwayer sì. Proteste, ma lui è ancora irremovibile. Sul dischetto va Ronaldo, schierato nel tridente con Higuain e Bernardeschi, e con Dybala in panchina dall'inizio. Fa 1-1, ma serviranno ancora due reti alla formazione di Sarri per andare a Lisbona. Un Everest e soli quarantacinque minuti per salvare la corsa d'Europa. E forse anche il futuro di Sarri, perché pure questa notte di confusione totale fa parte del bilancio d'una stagione.