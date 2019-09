© foto di Federico De Luca

Samuel Eto'o torna a Milano per il The Best e non è certo banale nei commenti. Ai canali ufficiali della FIFA, l'ex attaccante ricorda gli anni dell'Inter: "Sono sempre felice di venire a Milano, ho vissuto tanti bei momenti qui. Spero che sarà una bella serata e che chi non vincerà sarà ancora più motivato a vincere l'anno prossimo".

Cristiano Ronaldo, Messi o Van Dijk?

"Per me i migliori sono Salah e Mané, ma non sono qui".