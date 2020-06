FIFA FAQ, come funziona adesso per accordi e contratti tra club e giocatori?

La FIFA ha pubblicato le FAQ relative alle tematiche più importanti e stringenti dell'attualità calcistica legate al mercato e al tesseramento dei calciatori. 13 differenti workshops con rappresentanti delle associazioni (MAs), Federazioni, del Forum delle Leghe (WLF) e dell'ECA. Oltre 350 partecipanti e un documento pubblicato oggi per idenfificare le questioni su regolamenti e legislazione dei tesseramenti e non solo. In seguito allo stop per il COVID-19, FIFA ha ritenuto opportuno pubblicare le frequently asked questions sul mercato. La Federazione specifica inoltre che non è parte in causa nei tesseramenti tra club e dipendenti, in particolare giocatori e tecnici o negli accordi di mercato tra club o giocatore. La FIFA non ha autorità per cambiare termini e condizioni sugli accordi. Per questo le FAQ sono da intendersi come delle linee guida che poi verranno eventualmente fatte rispettare dalle singole Federazioni.

Gli accordi tra club e club, club e giocatori che non possono essere mantenuti come da intese iniziali

La Fifa è parte in causa? La FIFA non può essere una parte in causa delle controversie e degli accordi tra le parti, non avendone autorità. Questa è dei governi e delle Federazioni nazionali. La FIFA ha però diramato dei principi guida su come club e impiegati dovrebbero gestire le proprie relazioni quando una competizione è sospesa.

Che indicazioni dà FIFA? FIFA suggerisce a club e dipendenti, giocatori e tecnici, di cercare di trovare un mutuo accordo collettivo come leghe o club dove la sospensione di una competizione richieda la revisione degli accordi lavorativi. La camera di giudizio della UEFA riconoscerà solo le variazioni Gli organi giudiziari della FIFA riconosceranno solo una variazione unilaterale di un accordo in cui tale variazione è conforme alla legislazione nazionale.

Cosa si intende per accordi collettivi?

Un club può negoziare collettivamente o in modo specifico coi giocatori e con gli allenatori e con le loro rappresentanze sindacali.