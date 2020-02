Novità dalla FIFA sul fronte del sostegno dei giocatori vittime di club inadempienti. Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza il massimo organismo mondiale del pallone, in accordo con FIFPRO e la World Players' Union, ha deciso di stanziare un fondo da 16 miliardi di dollari fino al 2022 (3 milioni di dollari nel 2020, 4 milioni di dollari nel 2021 e 4 milioni di dollari nel 2022, più altri 5 milioni di dollari riservati per la protezione retroattiva dei giocatori) per supportare finanziariamente i giocatori rimasti senza stipendio e senza alcuna possibilità di ricevere i salari concordati con i rispettivi club.

Tale accordo prevede anche l'istituzione di un comitato apposito che vagli le domande di sovvenzioni che arriveranno