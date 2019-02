FIFA "The Best" a Milano: il 23 settembre alla Scala la premiazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando a quanto a rivela Sky, la FIFA ha scelto l'Italia, precisamente Milano, per la premiazione del miglior calciatore della stagione. La cerimonia per l’assegnazione del ‘The Best’ verrà ospitata il 23 settembre nella suggestiva atmosfera del Teatro alla Scala. Giunto alla quarta edizione, il premio vede Cristiano Ronaldo guidare l'albo d'oro con due vittorie, seguito da Modric, campione in carica.