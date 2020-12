FIGC, confermata data: elezioni il 22 febbraio. Gravina: "Rispondiamo alle strumentalizzazioni"

La FIGC conferma la data delle prossime elezioni federali: l’assemblea elettiva si terrà, rende noto la federcalcio con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il prossimo 22 febbraio al al Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel. “Il percorso elettorale è partito – le parole di Gabriele Gravina, attuale presidente, nella conferenza stampa convocata al termine della riunione del Consiglio – alle strumentalizzazioni rispondiamo con i fatti. Deciderò io per la mia candidatura. Se le componenti riterranno che un certo tipo di lavoro debba essere portato avanti, andrò avanti. Se dovessi percepire che non c'è condivisione sul percorso tracciato, non ricoprirò quel ruolo. Metterò sul piatto della bilancia quello che è stato fatto in questi due anni e non solo sotto il profilo dei risultati sportivi. Abbiamo fatto molte cose di cui sono orgoglioso e abbiamo consentito alla FIGC di riacquisire una centralità e una credibilità a livello istituzionale, politico e sportivo”.