FIGC, il bilancio 2019: 174 milioni di fatturato, il valore è in positivo per 1,8 milioni

La FIGC nel corso del 2019 ha un valore di produzione di 174 milioni di euro (appena sotto l’Atalanta), formato per 42,7 milioni dai contributi Sport e Salute, 40,7 da pubblicità e sponsorizzazioni, 43,5 milioni per i ricavi da manifestazioni internazionali.

COSTI DELLA PRODUZIONE - Il sistema arbitrale assorbe il 35% dei costi con 57 milioni all’anno, le squadre nazionali impattano per il 22% mentre l’investimento complessivo ammonta a 30 milioni di euro. Costo del lavoro e spese generali sono entrambe intorno all’11% (18 milioni di euro). In totale sono 163,2 milioni di costi.

IN VERDE - La realtà è che la FIGC ha un bilancio in positivo, con 22 milioni di euro di margine operativo lordo, mentre il risultato pre imposte è di 11,1 milioni di euro. Il risultato netto è in positivo per 1,8 milioni, visto che le imposte totali sono di 9,3 milioni.